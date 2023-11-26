В Москве стартовала экологическая акция «Накорми птицу»

Москвичей приглашают присоединиться к экологической акции «Накорми птицу», желающие могут передать корм для пернатых в один из 10 пунктов сбора или воспользоваться боксами акции на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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