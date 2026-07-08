Новый привод электродвигателя снизил перегрузки в транспортных системах на 43%

Учёные разработали схему управления электромоторами без дополнительного оборудования, которая уменьшает нагрев, помехи и износ компонентовУчёные Национальной лаборатории Oak Ridge Министерства энергетики США (ORNL) разработали новую конструкцию электропривода, которая снижает электрические нагрузки в системах для самолётов, морских судов и тяжёлых грузовиков.