iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Новый привод электродвигателя снизил перегрузки в транспортных системах на 43%

Новый привод электродвигателя снизил перегрузки в транспортных системах на 43%

Учёные разработали схему управления электромоторами без дополнительного оборудования, которая уменьшает нагрев, помехи и износ компонентовУчёные Национальной лаборатории Oak Ridge Министерства энергетики США (ORNL) разработали новую конструкцию электропривода, которая снижает электрические нагрузки в системах для самолётов, морских судов и тяжёлых грузовиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии