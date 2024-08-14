Военэксперт Никулин: Киев может применить грязную бомбу при ее наличии

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Киев может иметь на вооружении "грязную бомбу".