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Военэксперт Никулин: Киев может применить грязную бомбу при ее наличии

Военэксперт Никулин: Киев может применить грязную бомбу при ее наличии

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Киев может иметь на вооружении "грязную бомбу".

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