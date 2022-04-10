Как получить в 10 раз больше рассады томатов с одного куста

Во многих регионах, томаты, да и многие другие культуры выращиваются рассадным способом. Но, как правило, у дачника-любителя нет отапливаемой теплицы или мини-рассадника для выращивания рассады.
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