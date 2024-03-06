Пушков: Макрон продолжает гнуть линию на участие Запада в конфликте на Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ответ на призывы Эммануэля Макрона не быть трусами и проявлять необходимое мужество в вопросе помощи Украине вспомнил русскую пословицу.
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