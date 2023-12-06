15 собеседований, о которых хоть сейчас на стендапе можно рассказывать

Собеседование — процесс довольно волнительный, редкий человек забывает его детали. А некоторые такие встречи настолько выбиваются из «стандартного протокола», что сложно удержаться и не поведать о них в сети.
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