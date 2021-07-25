В воскресенье, 25 июля, — второй день Олимпийских игр Токио. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б Всего 1 Китай 6 1 4 11 2 Япония 5 1 0 6 3 США 4 2 4 10 4 Корея 2 0 3 5 5 Россия 1 4 2 7 6 Италия 1 1 3 5 7 Франция 1 1 1 3 8 Австралия 1 1 1 3 9 Венгрия 1 1 0 2 10 Тунис 1 1 0 2 11 Австрия 1 0 0 1 12 Иран 1 0 0 1 13 Косово 1 0 0 1 14 Таиланд 1 0 0 1 15 Узбекистан 1 0 0 1 16 Эквадор 1 0 0 1 17 Нидерланды 0 2 0 2 18 Канада 0 2 0 2 19 Великобритания 0 1 1 2 20 Бразилия 0 1 1 2 21 Индонезия 0 1 1 2 22 Сербия 0 1 1 2 23 Тайвань 0 1 1 2 24 Испания 0 1 0 1 25 Бельгия 0 1 0 1 26 Болгария 0 1 0 1 27 Грузия 0 1 0 1 28 Индия 0 1 0 1 29 Колумбия 0 1 0 1 30 Румыния 0 1 0 1 31 Германия 0 0 2 2 32 Казахстан 0 0 2 2 33 Турция 0 0 2 2 34 Украина 0 0 2 2 35 Израиль 0 0 1 1 36 Мексика 0 0 1 1 37 Монголия 0 0 1 1 38 Словения 0 0 1 1 39 Швейцария 0 0 1 1 40 Эстония 0 0 1 1 Пловец Ахмед Хафнауи принес сборной Туниса неожиданное золото в Токио: он победил на дистанции 400 метров вольным стилем.