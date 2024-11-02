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Джейми Каррагер: «Амориму по силам соперничать с «Тоттенхэмом», «Виллой» и «Челси». «МЮ» не так уж и далек от зоны Лиги чемпионов» 

«Амориму предстоит проделать огромную работу. «Манчестер Юнайтед» идет 14-м, но это можно быстро исправить, потому что «МЮ» не должен занимать 14-е место.

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