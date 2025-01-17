Юрист рассказал, почему изменились тарифы по ОСАГО

Официально новые правила вступят в силу с 27 января Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев в интервью RT прокомментировал расширение границ тарифного коридора по ОСАГО с 27 января на ряд транспортных средств.
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