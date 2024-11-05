🌳 В Крыму создадут ещё два природных заказника и один парк-памятник Природный заказник «Холодная балка» появится недалеко от села Малиновка Бахчисарайского района, а «Лименская долина» — в Симеизе.
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🌳 В Крыму создадут ещё два природных заказника и один парк-памятник Природный заказник «Холодная балка» появится недалеко от села Малиновка Бахчисарайского района, а «Лименская долина» — в Симеизе.