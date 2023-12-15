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Более 3 тысяч раз ноябряне скачали мобильное приложение MY MERRO

Более 3 тысяч раз ноябряне скачали мобильное приложение MY MERRO

Мобильное приложение MY MERRO в Ноябрьске скачали уже более 3 тысяч раз. В программе жители и гости города могут найти информацию о месте и времени проведения всех самых ярких мероприятий: спорт, культура, молодёжка, выставки, спектакли и кинопоказы.

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