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Парламентская газета

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В ЦБ оценивают текущее ускорение роста цен как временное

В ЦБ оценивают текущее ускорение роста цен как временное

Нынешнее ускорение темпов роста цен Банком России рассматривается как временное. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 24 июля.

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