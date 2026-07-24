В ЦБ оценивают текущее ускорение роста цен как временное

Нынешнее ускорение темпов роста цен Банком России рассматривается как временное. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 24 июля.
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