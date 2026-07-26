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Аргументы и Факты

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Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали шесть человек

Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали шесть человек

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, которых подозревают в подготовке теракта под Парижем, сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

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