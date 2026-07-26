Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали шесть человек

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, которых подозревают в подготовке теракта под Парижем, сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии