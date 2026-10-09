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Царьград

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В Толмачёво сняли 5 рейсов и задержали вылеты в Москву и Сочи

В Толмачёво сняли 5 рейсов и задержали вылеты в Москву и Сочи

В аэропорту Толмачёво 9 октября сняли с расписания пять рейсов — в Сочи, из Тюмени и два из Сочи, а ещё по четырём направлениям перенесли время вылета или прилёта.

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