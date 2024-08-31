Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 14C за 12 тысяч рублей

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 14C. Об этом сообщает портал GSMArena. Redmi 14C оснащен 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1640х720 пикселей), частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой заявленной яркостью в 600 нит.
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