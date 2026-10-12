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The Eurasia Daily news agency

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Mosiychuk*: Zelensky should be removed from power immediately and start a dialogue with Moscow

Mosiychuk*: Zelensky should be removed from power immediately and start a dialogue with Moscow

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, should be immediately removed from power, after which it is necessary to initiate a negotiation process with the Russian side.

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