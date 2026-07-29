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Аргументы и Факты

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Сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы

Сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы

Сборная России по маунтинбайку не примет участия в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии. Как сообщил главный тренер команды Николай Крутилин, причиной стала ошибка организаторов при оформлении документов.

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