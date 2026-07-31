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«Круговой украшение ЦСКА. Это уже вопрос «Зениту», который его отпустил». Стрепетов о защитнике

Алексей Стрепетов считает, что «Зенит» зря не стал удерживать Данила Кругового, который два года назад перешел в ЦСКА свободным агентом.

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