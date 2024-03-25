Разлом Сильфра — место, где встречаются два континента

А вы знаете, что разлом между Америкой и Евразией проходит по Исландии? Более того, при желании можно поплавать с аквалангом в чистой как слеза воде, в узкой трещине между расходящимися континентами и в буквальном смысле потрогать собственными руками Европу и Америку.
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