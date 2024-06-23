Gennady Sokolovsky

Вопрос вопросов - кисель сейчас сам записался в "фуфлыжники". Где ЕГО оплата за подбитую, на фронте, технику????????? Он ОТКАЗАЛСЯ ПЛАТИТЬ. Как у нас говорят - фуфлыжник, поддувало завали и вали наХ из страны. ТЫ ПРООТВЕЧАЛСЯ.