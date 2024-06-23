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Лидер «Землян» советует артистам России учиться патриотизму у украинских коллег

Лидер «Землян» советует артистам России учиться патриотизму у украинских коллег

Украинские деятели культуры после начала специальной военной операции активно проявляют патриотизм в отличие от российских артистов.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Поддержу.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Вопрос вопросов - кисель сейчас сам записался в &quot;фуфлыжники&quot;. Где ЕГО оплата за подбитую, на фронте, технику????????? Он ОТКАЗАЛСЯ ПЛАТИТЬ. Как у нас говорят - фуфлыжник, поддувало завали и вали наХ из страны. ТЫ ПРООТВЕЧАЛСЯ.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Он просто ФУФЛЫЖНИК.
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1 час.

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