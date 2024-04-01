Выявлена связь между туберкулезом и риском различных видов онкологии

Новое крупное популяционное исследование, которое будет представлено на предстоящем Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням в апреле 2024 года в Барселоне, выявило повышенный риск развития различных видов рака у людей, перенесших туберкулез.
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