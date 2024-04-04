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Осипов собрался снижать уровни бедности и безработицы в Забайкалье

Осипов собрался снижать уровни бедности и безработицы в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении «ускоренно работать, чтобы количество безработных и бедных в регионе снижалось более динамично».

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