Осипов собрался снижать уровни бедности и безработицы в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении «ускоренно работать, чтобы количество безработных и бедных в регионе снижалось более динамично».
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