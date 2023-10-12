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Спички - не игрушка

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Три украинских следа в арабо-израильской войне

Три украинских следа в арабо-израильской войне

Идёт третий день палестино-израильского кровавого противостояния, очень похожего на полноценную войну, и казалось бы, причём здесь Украина? А она всё равно присутствует, и в войне уже заметны, как минимум, три украинских следа.

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