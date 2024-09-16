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NYT: Трамп пошутил, что огорчен прерыванием игры в гольф из-за стрельбы в клубе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пошутил, что переживает из-за стрельбы рядом с гольф-клубом, где он находился, так как не смог завершить игру, передает 15 сентября издание New York Times со ссылкой на источники из окружения политика.

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