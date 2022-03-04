Каких сюрпризов ожидать от шторма уссурийцам, рассказали специалисты

По данным ФГБУ "Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ввиду смещения циклона с активными фронтальными разделами через территорию Приморского края, в Уссурийском округе вечером 4 марта и утром 5 марта пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, сообщает ИА UssurMedia.
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