Каких сюрпризов ожидать от шторма уссурийцам, рассказали специалисты

По данным ФГБУ "Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ввиду смещения циклона с активными фронтальными разделами через территорию Приморского края, в Уссурийском округе вечером 4 марта и утром 5 марта пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, сообщает ИА UssurMedia.