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В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний

В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России компаний

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства западных компаний, который объявили о завершении своей деятельности в России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

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Комментарии
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T
Teodor
В ЕР призвали национализировать производства ушедших из России западных компаний. Для полного комплекта нужно к ним добавить и наши отечественные компании узаконенных государственных воров- мародеров- олигархов сбежавших за кордон.
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