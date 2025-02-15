Российские ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников за ночь

В минувшую ночь силы противовоздушной обороны России продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над несколькими регионами страны, 15 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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