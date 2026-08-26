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ТАСС

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Эксперт Свириденко: РФ может приблизиться к Индии по паритету покупательной способности

Эксперт Свириденко: РФ может приблизиться к Индии по паритету покупательной способности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия в случае решения проблемы привлечения капитала в экономику может сократить отрыв и "приблизиться" к Индии, которая занимает третье место по объему ВВП по паритету покупательной способности.

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