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Поляки просят Россию открыть границу для их фур - безработица автоперевозчиков , и "коленки трясутся"

Поляки просят Россию открыть границу для их фур - безработица автоперевозчиков , и "коленки трясутся"

Когда на границе стоит очередь из фур.  Ещё в марте месяце поляки потребовали запретить проезд по дорогам "польских воеводств" различных заграничных фур с белорусскими и российскими номерами.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ведь не так много ума нужно, что бы подумать об ответе и увидеть что будет. Однако и на это в &quot;пшекии&quot; его просто нет. А есть угар, злоба они их душат и не дают спокойно  жить!
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3 час.
Юрий Канарев
И вообще, с этим П О Д Л Е Й Ш И М  государством не надо ни о чём говорить!А если и решать какие вопросы,то с наибольшей выгодой и пользой для РОССИИ !!!
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52 мин.
Дудин Михаил
Теперь понятно из кого Польша набирает состав своих ВС. Польша никогда не была нам другом. Пиявки по жизни.
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11 мин.

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