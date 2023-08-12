Поляки просят Россию открыть границу для их фур - безработица автоперевозчиков , и "коленки трясутся"
Когда на границе стоит очередь из фур.
Ещё в марте месяце поляки потребовали запретить проезд по дорогам "польских воеводств" различных заграничных фур с белорусскими и российскими номерами.
Комментарии
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Ведь не так много ума нужно, что бы подумать об ответе и увидеть что будет. Однако и на это в "пшекии" его просто нет. А есть угар, злоба они их душат и не дают спокойно жить!
И вообще, с этим П О Д Л Е Й Ш И М государством не надо ни о чём говорить!А если и решать какие вопросы,то с наибольшей выгодой и пользой для РОССИИ !!!
Теперь понятно из кого Польша набирает состав своих ВС. Польша никогда не была нам другом. Пиявки по жизни.
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