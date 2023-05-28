Иностранный эксперт заявил, что Зеленский предоставил полную свободу действий главе военной разведки Украины БудановуВладимир Зеленский разрешил главе ГУР генералу Кириллу Буданову использовать пенсионеров и подростков для диверсий в России.
Иностранный эксперт заявил, что Зеленский предоставил полную свободу действий главе военной разведки Украины БудановуВладимир Зеленский разрешил главе ГУР генералу Кириллу Буданову использовать пенсионеров и подростков для диверсий в России.
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