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Адлер Сегодня

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Завтра в Сочи ожидается туман. По данным метеорологов, ночью и утром 1 мая 2024

Завтра в Сочи ожидается туман. По данным метеорологов, ночью и утром 1 мая 2024 года в некоторых районах города и федеральной территории «Сириус» возможно образование тумана.

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