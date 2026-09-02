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Как Красная армия спасла поляков от истребления украинцами

Как Красная армия спасла поляков от истребления украинцами

В очередную годовщину начала Второй мировой войны западные и прозападные пропагандисты привычно поднимают тему советско-германского Пакта о ненападении, который они предпочитают именовать «пактом Молотова – Риббентропа».

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