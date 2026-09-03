В Архангельске водитель Volkswagen устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции

36-летний житель Архангельска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, выпрыгнул на проезжую часть, не убедившись в безопасности, и ударился о бампер служебного автомобиля.
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