В Петербурге создали новый дизайн шахмат

Фигуры для старинной игры будут выглядеть в России оригинально. Их облик разработали студенты знаменитой Академии имени Штиглица Уникальный проект нового дизайна фигур для игры реализован по инициативе российского бренда шахмат, который основали Андрей Кадун и Никита Степанов.
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