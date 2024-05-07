В Петербурге создали новый дизайн шахмат

Фигуры для старинной игры будут выглядеть в России оригинально. Их облик разработали студенты знаменитой Академии имени Штиглица Уникальный проект нового дизайна фигур для игры реализован по инициативе российского бренда шахмат, который основали Андрей Кадун и Никита Степанов.