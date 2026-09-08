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Нижегородская правда

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Садовод Туманов рассказал, чем полезны бархатцы и как их выращивать

Садовод Туманов рассказал, чем полезны бархатцы и как их выращивать

Бархатцы — одни из самых популярных и неприхотливых цветов, которые часто называют природным золотом сада.

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