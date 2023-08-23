Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Зенит» предложит 25 млн евро за форварда «Фламенго» Педро

«Зенит» предложит 25 млн евро за форварда «Фламенго» Педро

Клуб из Санкт-Петербурга встретился с агентами 26-летнего нападающего сборной Бразилии и готовит предложение для «Фламенго» на 25 миллионов евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх