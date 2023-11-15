Тистол: У побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ

Замруководителя окружной администрации Константин Тистол указал на тот факт, что снаряды из созданных нацистами Киева в море минных заграждений стало прибивать к берегам в различных участках Кинбурнской косы на Херсонщине.
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