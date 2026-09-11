Щелчок камеры ноутбука в тишине: эксперт Миронов раскрыл, что это значит

Эксперт Миронов разъяснил, что щелчок камеры ноутбука, раздавшийся в тишине, может означать слежку.Что может означать внезапный щелчок камеры ноутбука? На этот вопрос ответил эксперт по кибербезопасности Алексей Миронов.
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