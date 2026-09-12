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Читаем рассказы

1 подписчик

Слоган цветочного салона, жизненный рассказ

Слоган цветочного салона, жизненный рассказ

Вывеску для своего цветочного магазина я заказала ещё в марте, за два месяца до открытия, — простую, лаконичную, с одним только названием «Анюта» и стилизованным изображением ромашки, срисованным моей дочкой Настей специально для логотипа.

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