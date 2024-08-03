Институты прогнозируют снижение ставок и рост биткоин-ETF

Несмотря на недавнее падение цены на биткоины из-за опасений по поводу продаж Genesis, одновременно появились два позитивных события, которые могут сдержать падение криптовалют и поддержать определенный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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