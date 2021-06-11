Богатые зарабатывают в 10 раз больше, чем бедные Мария СадковаПроанализировав доходы жителей Российской Федерации, специалисты пришли к выводу, что часть населения, имеющая высокий доход, зарабатывает в 10 раз больше, чем люди за чертой бедности.