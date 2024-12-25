Как выглядела молодая жена Петросяна до встречи с ним: на фото Татьяну Брухунову сложно узнать

Пользователи Сети обсуждают мощный глоу-ап Татьяны Брухуновой после встречи с Евгением Петросяном. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, фото: Соцсети35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала знаменитой благодаря браку с комиком.
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