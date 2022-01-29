Почему не нужно насухо вытираться полотенцем сразу после душа

Возможно, это вас удивит, но сразу после того, как вы приняли душ или ванну, не стоит делать то, что вы привыкли делать! Не вытирайтесь насухо полотенцем! Почему не нужно насухо вытираться полотенцем после принятия душа Что может быть приятнее для представительниц прекрасного пола, чем ухаживать за собой и становиться ещё красивее? Ароматная пена для душа, расслабляющая соль для ванн, увлажняющие крема и лосьоны для тела помогают превратить повседневные домашние процедуры в что-то похожее на спа-салон.