БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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АвтоВАЗ вновь может стать народным

АвтоВАЗ вновь может стать народным

Французы ищут, кому передать свою долю в собственности завода, возвращаться они не намерены Иван Рыбин Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на свою долю в АвтоВАЗе некоему российскому инвестору.

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