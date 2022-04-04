АвтоВАЗ вновь может стать народным

Французы ищут, кому передать свою долю в собственности завода, возвращаться они не намерены Иван Рыбин Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на свою долю в АвтоВАЗе некоему российскому инвестору.