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Руне о Джоковиче: «Когда я впервые попал в раздевалку для сеяных на «Уимблдоне», он подошел ко мне и сказал: «Поздравляю, ты заслуживаешь здесь быть»

Экс-четвертая ракетка мира Хольгер Руне поделился воспоминаниями о том, как к нему относились игроки Большой тройки.

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