За порядком в Туле 9 апреля проследит Денис Гальперин

В выходные и праздничные дни на дежурство в Туле выходят сотрудники администрации. В воскресенье, 9 апреля, за порядком в областной столице проследит начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Денис Гальперин.
В выходные и праздничные дни на дежурство в Туле выходят сотрудники администрации. В воскресенье, 9 апреля, за порядком в областной столице проследит начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Денис Гальперин.
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