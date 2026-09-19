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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о Веге в сборной Аргентины: «Большой-большой молодец. Шансы закрепиться есть – аргентинцам тоже нужны новые имена. Команде не помешает свежая кровь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вызове защитника команды Романа Веги в сборную Аргентины.

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