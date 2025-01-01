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Царьград

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Путин поручил развитию книжных фестивалей: Минкульт и Минцифры в деле

Путин поручил развитию книжных фестивалей: Минкульт и Минцифры в деле

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры организовать книжные фестивали. Ответственными за проект назначены министры Ольга Любимова и Максут Шадаев, а также советник Елена Ямпольская.

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