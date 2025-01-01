Путин поручил развитию книжных фестивалей: Минкульт и Минцифры в деле

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минцифры организовать книжные фестивали. Ответственными за проект назначены министры Ольга Любимова и Максут Шадаев, а также советник Елена Ямпольская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии