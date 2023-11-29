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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба накануне игры с «Коламбусом» (ESPN)

По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, 38-летний нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с «Коламбусом».

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