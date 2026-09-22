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Новости Липецка

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В Задонске Липецкой области благоустроят территорию за 3,95 млн рублей

В Задонске Липецкой области благоустроят территорию за 3,95 млн рублей

На уборку Задонска Липецкой области потратят почти 4 млн рублей. Подрядчику предоставят спецавтомобиль с краново-манипуляторной установкой для вывоза крупногабаритного мусора.

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